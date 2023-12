I bianconeri registrano una nuova partenza. Fuga dal Sansepolcro. Anche Damiani rescinde

Un’altra figura che lascia il Sansepolcro in un periodo caratterizzato da un’autentica rivoluzione in casa bianconera. Paolo Damiani, il tecnico viterbese portato dall’ex direttore generale Giovanni Guerri, non è più l’allenatore della rappresentativa Under 15, ma in questo caso non si deve assolutamente parlare di esonero dall’incarico, anche perché alla base non vi sono motivazioni di ordine tecnico. La sua è stata una risoluzione consensuale del contratto, magari dettata dal fatto che possono esservi state divergenze con l’attuale dirigenza societaria e quindi probabilmente un’ipotesi che era nell’aria. Spetterà eventualmente a chi di dovere il compito di indicare intanto chi lo sostituirà nelle mansioni e di spiegare un evolversi della situazione che ha portato a fuoriuscite illustri, compresa quella del presidente Giorgio Lacrimini, l’unico a essersi dimesso e non intenzionato a rientrare, nonostante i ripetuti inviti a lui rivolti.

Proprio l’altro ieri era stato chiaro: "Se possibile, cedo anche le quote che detengono nella compagine societaria". Nel frattempo, siamo in attesa di conoscere il nuovo presidente del Vivi Altotevere Sansepolcro; sembra che la definizione della figura sia imminente. Fiduciosi attendiamo.

Claudio Roselli