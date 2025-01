I biancoverdi accorciano sulla zona playoff

Baldaccio

2

Antella

1

BALDACCIO: Ubirti, Piccinelli, Pedrelli, Beretti, Russo, Bruschi, Cocci, Mambrini, Boriosi, Mercuri, Sbardella.

All. Palazzi.

ANTELLA: Brunelli, Marafioti, Cipriani, Arnetoli, Fanetti, Fratini, Papalini, Manetti Sam., Del Sante, Batistini, Frezza.

All. Francini.

Arbitro: Andrea Poggianti di Livorno.

Reti: 7’ Sbardella, 8’ Del Sante, 32’ Mercuri rig.

ANGHIARI - Una vittoria per ritrovare il sorriso dopo il passo falso del turno precedente contro una quotata Valentino Mazzola. La Baldaccio Bruni di Mario Palazzi detta legge tra le mura amiche, ritrova il sorriso, si rimette immediatamente in moto andando a vincere davanti al proprio pubblico contro l’Antella. I fiorentini non se la passavano bene alla vigilia, invischiati nella zona calda, desiderosi di trovare punti per allungare in classifica e quindi pronti a dare battaglia. Alla fine però i biancoverdi - con i due recenti innesti Ubirti tra i pali e Russo al centro della difesa - sono partiti decisamente con il piede giusto trovando al 7’ il vantaggio grazie alla rete di Sbardell.a L’Antella però non ha mollato nel giro di pochi ha prodotto il pari con Del Santo, riportando immediatamente il punteggio sull’uno a uno’. Poco dopo la mezz’ora l’episodio che decide l’incontro con Mercuri che sfrutta il calcio di rigore concesso ai locali per presentarsi dal dischetto e superare l’estremo difensore fiorentino. La Baldaccio può andare così al riposo con il vantaggio di un gol.

Nella ripresa la partita resta viva ma i due portieri fanno buona guardia e il risultato resta invariato. Per la Baldaccio Bruni di Mario Palazzi tre punti per riprendere il cammino, confermare i passi in avanti, e accorciare adesso anche sulle posizioni nobili della classifica in virtù degli attuali 27 punti che valgono un ottimo sesto posto, frutto di un terreno di gioco amico diventato un fortino visto che la serie utile conta quattro risultati di fila in favore dei biancoverdi. Nel prossimo turno trasferta sul campo della Colligiana, seconda in classifica nel girone B di Eccellenza.