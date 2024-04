I bilanci di Prima Categoria. L’Azzurra è ancora in bilico

Ormai archiviato il discorso promozione, nelle ultime due giornate in Prima Categoria, tengono banco i playoff e playout. Nel girone G il Savio deve mantenere la quarta posizione e domani è chiamato a un difficile confronto a Meldola, tuttavia praticamente salvo. Tante le ravennati coinvolte nella zona retrocessione: senza possibilità di salvezza il Santagata Sport, già in Seconda, è difficile anche la posizione dell’Azzurra che dovrebbe vincere contro l’Edelweiss, per accorciare su Savarna e Sporting Predappio e quindi conquistare i playout. Di contro, nel girone E, la Virtus Faenza ha ancora una piccola possibilità di approdare ai playoff anche se non sarà semplice.

I manfredi giocano a Castel San Pietro contro la liberata del bomber Petrullo (15 gol) e sono obbligati a vincere per sperare, non solo di entrare tra le prime cinque ma anche di ridurre il gap con Valsetta e Tozzona, al momento seconda e terza e con più di 7 punti di margine. Se le due dovessero sempre vincere si giocherebbe solo la finale dei playoff. Programma Prima Categoria, 29ª giornata (domani, ore 15,30). Girone G: Edelweiss-A. Romagna, Frugesport-Sp. Predappio, Meldola-Savio, Modigliana-S. Sofia, Pianta-F. Ghiaia, R. Fusignano-Carpena, S. Vittore-Pol. 2000, Santagata Sport-Savarna. Classifica: Frugesport 63; Edelweiss 56; S. Vittore 52; Savio 50; Modigliana 48; Pianta 45; Carpena 42; S. Sofia 37; Meldola 35; F. Ghiaia 31; Savarna, Sp. Predappio 30; Pol. 2000 28; R. Fusignano 27; A. Romagna 23; Santagata Sport 17. Girone E: Ceretolese-Valsetta, La Dozza-Dozzese, C. S. Pietro-Virtus Faenza, Petroniano-Porretta, Pontevecchio-Basca, R. Casalecchio-Utd. Montefredente, S. Imolese-C. del Rio, T. Pedagna-S. Benedetto. Classifica: Petroniano 60; Valsetta 52; T. Pedagna 51; Ceretolese 44; S. Benedetto, Virtus Faenza 43; Pontevecchio 41; Basca e Dozzese 38; C. S. Pietro 37; R. Casalecchio, C. del Rio 33; Utd. Montefredente 32; La Dozza 31; S. Imolese 27; Porretta 11.

u.b.