I bomber. Sei reti per Masini. Galligani prova a superare i 16 gol

Con la rete segnata a Castiglion Fiorentino, Bernardo Masini ha raggiunto le sei marcature stagionali. Un buon bottino considerando il tempo trascorso lontano dal campo causa infortunio. Non è riuscito invece ad aumentare il suo score stagionale il capocannoniere bianconero Elia Galligani, rimasto a quota 16 (anche se dai suoi piedi è partita la punizione che ha permesso al compagno di segnare), a -4, nella classifica marcatori del girone, a Del Pela dello Scandicci andato a segno anche domenica. L’attaccante bianconero è stato raggiunto sul secondo gradino del podio da Cellai che ha firmato una delle cinque reti rifilate dal suo Signa al Firenze Ovest. Galligani, con due partite ancora da giocare, ha comunque la possibilità, per quanto la strada sia in salita, di raggiungere la vetta della graduatoria, visto che lo Scandicci, all’ultima giornata, osserverà il turno di riposo.