I campioni provinciali. Cavalcata trionfale del Pietrasanta. Campionato dominato fin dall’inizio

Era il 14 maggio 2022, quando Pietrasanta e Lido di Camaiore si giocarono in uno scontro diretto, proprio all’ultima giornata, il campionato Juniores Provinciale. Da una parte il Pietrasanta, a lungo in testa ma stanco, dall’altra il Lido inseguitore e in grandissima ascesa. Il Lido compì l’impresa vincendo e facendo suo il titolo e chi era il condottiero di quella squadra? Ma Luigi Troiso, l’uomo che a distanza di 2 anni ha ridato al Pietrasanta quel titolo sfumato via inopinatamente. È lui, preparato e grande motivatore, l’emblema di una squadra che ha letteralmente dominato il campionato facendolo suo con pieno merito. Una squadra, quella del Pietrasanta, che non ha lasciato scampo ai propri avversari e chi ci ha provato, come il Valle d’Ottavo secondo, ha dovuto incassare uno 0-4 alla penultima giornata che ha chiuso i giochi. 68 punti conquistati in 27 partite disputate, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta. Un vero trionfo, a maggior ragione se si pensa che tutti i Passi falsi sono arrivati con le ultime della classifica. "Ci sono stati, talvolta, - ammette Troiso - dei cali di tensione, ma non posso non elogiare i ragazzi per il percorso straordinario che hanno vissuto. Sono loro i principali protagonisti di questa cavalcata". Troiso, in quel maggio 2022, aveva al suo fianco, esattamente come ora, il fido Bruno Peirone, ma i protagonisti della giornata da cui siamo partiti ancora non sono finiti. Cannoniere di quel Lido fu il bomber Sereni, e chi sarà stato il bomber di questo Pietrasanta? Ma chiaramente Sereni e così il destino porta a tre il numero dei protagonisti di questo lungo filo invisibile, chiamato destino. Adesso per il Pietrasanta il campionato Regionale, obiettivo dichiarato ad inizio stagione.

Sergio Iacopetti