I commenti. Ceccarini: "Gara intelligente». Mariani: siamo usciti in lacrime

L’allenatore Antonio Ceccarini elogia il suo Urbino per la prova contro il Montefano. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – spiega – anche se sull’unico tiro in porta abbiamo preso gol. In parità numerica abbiamo tenuto bene il campo e fatto qualcosa in più dell’avversario". Dopo il vantaggio dei ducali la partita si è messa sui binari ideali per l’Urbino che ha giocato in superiorità numerica. "Sono situazioni – spiega Ceccarini – in cui noi sappiamo farci valere così come il Montefano ha dimostrato in campionato. Però al di là di tutto ritengo che abbiamo fatto una partita intelligente, con capacità tecnica, gestendo bene la palla. Onore al Montefano, una grande squadra con un tecnico che merita altre categorie". Dall’altra parte Nico Mariani è molto amareggiato. "Siamo usciti in lacrime – dice il tecnico del Montefano – in una gara in cui non siamo stati troppo fortunati e condizionata dall’espulsione di Bonacci. Faccio i complimenti all’Urbino ma anche al mio Montefano, alla società e ai tifosi che ci hanno dato tanto". Il tecnico dei viola ripensa all’andamento del match. "L’abbiamo preparata bene e abbiamo fatto un’ottima gara fino al pareggio". L’Urbino ha pareggiato all’ultimo secondo del primo tempo e quel gol ha condizionato i viola, ma sullo 0-0 c’è stata la protesta per il fallo su Bonacci in area. "Sembrava un episodio particolare, da dove ero – spiega Mariani – non posso giudicare perché troppo lontano. Dispiace che l’azione successiva sia stato ammonito Bonacci e quel cartellino ha pesato. Magari avrei potuto toglierlo nella ripresa, me ne assumo la responsabilità così come in occasione del loro pareggio. Occorre migliorarsi e queste sono quelle gare che ti fanno crescere".