I commenti, Larhrib: "Siamo entrati tutti nel modo giusto». Serpini: "Gara che temevo molto»

CARPI

Lo aveva anticipato sabato Cristian Serpini che la gara col Mezzolara sarebbe stata una trappola, ma la sua squadra l’ha evitata con una grande ripresa. "Temevo molto questa gara – spiega il tecnico – perché è normale che ci possa essere una flessione dopo una gara come col Ravenna. Abbiamo giocato un brutto primo tempo, sotto ritmo e sottotono con alcune individualità che non hanno azzeccato la gara. Poi però abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, da grande squadra. Larhrib col suo ingresso ha spostato gli equilibri, Rossi ha fatto gol e un’ottima prestazione, dalla panchina abbiamo avuto un ottimo contributo. Ora riposo e sotto con l’Aglianese". Max Rossi il gol lo aspettava dal 21 dicembre del 2022, quando contribuì al 2-1 del suo Lentigione sul Ravenna. "per 45’ la gara è stata bloccata – spiega – ma nella ripresa con pazienza siamo riusciti a buttarla dentro e poi con gli spazi l’abbiamo chiusa. Sono molto felice per il gol, in questo anno e mezzo ne ho passate tante, ma sono contento di aver aiutato il gruppo. E la dedica è per Tentoni con cui sono molto legato anche fuori dal campo, ci accomunano tante cose, anche gli infortuni e sono certo che lui tornerà più forte di prima. La posizione nella ripresa? Con Mandelli ci siamo un po’ intercambiati per trovare più spazi ed è andata bene". L’uomo della provvidenza si chiama Hamza Larhrib, che col suo ingresso ha spostato gli equilibri della gara. "Sono contento – spiega il fantasista – perché è una vittoria importante. Quando entro cerco sempre di dare energie e corsa, anche gli altri dalla panchina sono entrati bene e penso che questo sia stato un successo del gruppo. Nel secondo tempo abbiamo aumentato i giri e la qualità è venuta fuori. La mia stagione? Cerco sempre di dare il massimo anche quando parto dalla panchina, alcune volte incidi, altre volte non riesci. Ora però conta solo la squadra e la gara di giovedì ad Agliana".

d.s.