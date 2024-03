I commenti. "Riportato il fair play in primo piano»

Sembrano infinitamente lontane le dolorose stagioni del Covid. Sugli spalti del centro sportivo di via Cazzaniga tanta gente, in campo per la festa finale gli organizzatori e le istituzioni calcistiche lombarde, oltre al vicepresidente del Coni Lombardia, Claudio Pedrazzini. A far gli onori di casa il presidente Misino e l’amministratore delegato Stringhini: "Il ringraziamento più importante va ai ragazzi che hanno partecipato, ai tecnici e ai dirigenti: hanno riportato il fair play al posto che compete. La cosa più bella è vedere ragazzi e ragazze che si divertono". Parola a Serrgio Pedrazzini, presidente CRL regionale: "Questa manifestazione rappresenta tanto per Milano". Soddisfatto pure Luciano Gandini, responsabile del calcio femminile in Lombardia: "Anche quest’anno il derby visto in finale è stato avvincente. E’ bello sapere che dal prossimo anno aumenteranno squadre". G.M.