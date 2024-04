I Fedelissimi. Nasce il Museo per celebrare 120 anni di storia

Su iniziativa dei Fedelissimi nascerà Il museo bianconero del Siena on line. "Un impegno importante sia dal punto di vista esecutivo che economico – spiega il Club –, ma che i 120 anni di storia bianconera meritano".

Allo storico portale del Fol, si affiancherà un nuovo sito, un grande contenitore in cui chiunque potrà trovare un database di tutti i calciatori, allenatori, dirigenti, personaggi, avvenimenti, partite… con fotografie, documenti, oggettistica di riferimento a partire dalla data storica del 1904 fino ad arrivare ai giorni nostri. Il tutto è nato grazie allo sconfinato archivio di Nicola Natili, storico del Siena, che ha messo a disposizione tutto il prezioso materiale raccolto in tanti anni di ricerca. A breve sarà presentato il progetto con un video, già in lavorazione, e in contemporanea la costruzione del sito del museo che sarà operativo al più presto possibile.