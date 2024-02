I Fedelissimi. Premio Robur 2023 al fisioterapista. Giuliano Gepponi

Si svolgerà venerdì la consegna del Premio Robur 2023 a Giuliano Gepponi, il Siena Club Fedelissimi ha assegnato il prezioso riconoscimento al fisioterapista all’unanimità. Gepponi, professionista molto stimato a livello nazionale, ha messo al servizio del Siena le sue capacità, prima sotto la presidenza di Max Paganini e successivamente dal campionato 2011/2012 fino alla non iscrizione in serie B. Da anni collabora con la Figc e con gli azzurrini dell’Under 19 ha contribuito alla vittoria di due Campionati Europei, 2003 e 2023, portando sempre Siena e la Robur nel cuore. Il Siena Club Fedelissimi assegna ogni anno il premio a chi, personaggio o istituzione, ha contribuito a tenere alti i colori bianconeri. I Premi Robur 2021 e 2022 non sono stati assegnati. Chi volesse partecipare alla cena di venerdì, che si svolgerà nei locali del club in viale Europa, 21, può inviare un messaggio al numero 366.4053060.