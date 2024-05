I giorni dell’attesa. Carrarese, domani test con la San Marco Avenza. Playoff il 14 e 18 maggio

E alla fine lo slittamento dei playoff c’è stato. Minimo, ma c’è stato. In attesa dell’esito del ricorso del Taranto riguardo alla penalizzazione di 4 punti, che cambierebbe la griglia del girone C, la Lega ha posticipato la partenza della post season che per la Carrarese inizierà con 3 giorni di ritardo, il 14 maggio invece dell’11. Prima partita in trasferta e seconda in casa sabato 18 maggio. Non sono previsti supplementari o rigori. In caso di parità di risultati a qualificarsi sarebbero gli azzurri che anche nel turno successivo rimarrebbero testa di serie, in qualità di migliore terza, giocando fuori il 21 maggio e in casa il 25. Nelle semifinali (28 maggio e 2 giugno) ci sarà, invece, il sorteggio. La doppia finale si giocherà il 5 e 9 giugno.

Per la truppa di Antonio Calabro questo sarà un 1 Maggio lavorativo visto che è prevista la ripresa degli allenamenti. Per domani pomeriggio è stata fissata una partitella contro la squadra di Promozione della San Marco Avenza.

Intanto la Carrarese Calcio per caricare ulteriormente l’ambiente in vista di questo mese incandescente, che ha sullo sfondo il sogno della promozione in serie B, ha predisposto l’evento per venerdì 3 maggio ’Incontra la squadra presso lo store’. Alle ore 18 ad aspettare i tifosi per autografi e foto al Carrarese Official Store di viale XX Settembre presso Vignali Group ci saranno i calciatori Giuseppe Panico, Niccolò Belloni e Simone Zanon. E’ possibile confermare la propria presenza cliccando su un link sulla pagina social dell’Official Store.

Gianluca Bondielli