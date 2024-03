I Lupi respingono i senesi. Chiusura all’ottavo posto

KEMAS LAMIPEL

3

EMMA VILLAS SIENA

2

KEMAS LAMIPEL: Coscione 3, Gatto 19; Russo 6, Cargioli 6, Colli 13, Allik 23, Loreti (L), Lawrence, Brucini 2, Pardo 3, Giannini, Parodi, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 3, Krauchuk 28, Copelli 12, Trillini 4, Tallone 19, Pierotti 9, Bonami, (L), Milan 1, Coser (L), Gonzi, Acuti, Pellegrini n.e, Ivanov n.e, Picuno n.e. All: Graziosi.

Arbitri: Clemente e Serafin.

Note: successione set: 25-20; 25-17; 29-31; 19-25; 15-13. Batt. sbagliate Lupi: 17; Aces: 7; Muri: 14. Batt. sbagliate Siena: 24; Aces: 5; Muri: 8. Spettatori: 350.

SANTA CROCE - Il derby toscano va ai Lupi, vittoriosi per 3-2 su Siena. I conciari chiudono all’ottavo posto, restando però fuori dai play-off, con l’obiettivo di fare la loro parte nella Coppa Italia (allargata) che scatterà il 14 aprile. Siena si prende un punto, terminando la stagione regolare al terzo posto dietro Grottazzolina e Cuneo che la sorpassa in extremis. Quasi tutti contenti alla fine di un lungo derby, in cui è stato premiato come mvp l’opposto Gatto della Kemas Lamipel. Il giovanotto ha dato il meglio di sé con grande impegno ma, a nostro modo di vedere, il dominatore della gara è stato l’estone Allik, uomo-derby per dei Lupi che, con maggiore freddezza, avrebbero potuto chiudere sul 3-0 dopo il vantaggio per 22-19 nella terza frazione. Gli ospiti hanno tenuto duro (23-23) andando ai vantaggi. Qui è iniziata la sagra degli errori al servizio da ambo le parti. Hanno sbagliato anche uomini ritenuti sicuri. Alla fine, ha deciso un muro vincente di Krauchuk su Colli: 29-31. La Kemas Lamipel, che aveva ben impressionato nelle prime due frazioni, facendosi apprezzare per il piglio espresso in gara (25-20 e 25-17), ha iniziato bene il quarto gioco tenendo in mano il pallino fino al 16-13. Poi è tornata Siena, sulla spinta dei suoi uomini di maggior caratura. Finale tutto degli uomini di Graziosi: 19-25. Al tie-break ha deciso un ace del giovane Brucini, tenuto in campo da Bulleri per tutto l’arco del set, insieme a Gatto e Russo, altri ragazzi sotto osservazione. Finale: 15-13 al video check e giù il sipario.

Marco Lepri