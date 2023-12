I marcatori. Doka firma il rigore per l’Asta e torna in vetta Bjorn Doka è in testa alla classifica marcatori del girone B con 9 gol, seguito da Adami (8) e da Galligani, Del Pela e Bucaletti (7). Roberto Candido, con 5 reti, è in ascesa. Cellai (Signa) è a quota 6.