I match di ieri in Serie B. Il Bari di rigore con la Feralpisalò. Pari del Brescia in casa della Samp

Il Modena sarà di scena oggi a Venezia per provare a riprendersi in solitario l’ottavo posto. Ieri infatti i gialloblù sono stati agganciati dal Bari e dal Brescia sull’ultimo gradino dei playoff. I pugliesi hanno battuto 1-0 la Feralpisalò grazie a un rigore di Sibilli a 12’ dalla fine mettendo in fila la seconda vittoria su 2 gare dell’era Iachini.

Il Brescia invece ha rimediato al 94’ con la rete di Adorni un prezioso 1-1 sul campo della Samp dopo il vantaggio doriano di Kasami. Anche il Cosenza si è avvicinato alla squadra canarina passando 3-1 a Lecco trascinato dalla doppietta di Tutino e dal gol di Frabotta. Nelle altre gare delle 14 la Ternana ha sbancato Reggio Emilia per 2-0 (Sgarbi e Raimondo i marcatori), lo Spezia si è imposto 4-2 su un Cittadella ridotto in 9 già a fine primo tempo (reti liguri di Verde, Di Serio, Muhl e Moro dopo il vantaggio veneto con Pandolfi), mentre la capolista Parma ha piegato con il solito finale folle per 3-2 il Pisa che aveva pareggiato al 92’ grazie a Canestrelli, ma poi è stato infilato al 95’ da Del Prato.

Nelle gare delle 16,15 invece il Palermo ha travolto con 3 reti il Como (Brunori, Ranocchia e Di Francesco) agganciando i lariani al terzo posto. Pirotecnico 2-2 infine fra Catanzaro e Sudtirol con il vantaggio ospite di Kurtic, ribaltone calabrese per mano di Brighenti e Antonini Lui e pari di Pecorino.

d.s.