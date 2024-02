I numeri. Dall’attacco alla difesa, stagione da record. La Robur vuole chiudere con il botto

Mancano nove partite al termine del campionato, nove partite in cui le varie squadre si giocheranno il proprio destino. Il Siena il proprio destino ce l’ha in mano già da un po’, l’obiettivo dei bianconeri è centrare l’obiettivo promozione il prima possibile. Ma anche, come ha detto mister Magrini, tagliare anche altri più piccoli traguardi, sia di squadra che individuali, a partire da quello dell’imbattibilità. Fino a questo momento Bianchi (foto) e compagni hanno vinto 17 volte e pareggiato 6, per un totale di 23 risultati utili consecutivi...

I bianconeri vorrebbero anche chiudere la pratica con il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Ci sono quasi: per quanto riguarda le reti realizzate, i numeri danno loro conforto; 50 reti messe a segno, 9 in più dello Scandicci secondo, sono un buon margine di vantaggio. Per quanto riguarda invece la difesa, quella della Robur non è (ancora) la migliore: il Terranuova Traiana ha subìto 12 gol, Giusti è stato infilato 13 volte. Il traguardo è comunque alla portata. Per quanto riguarda poi il discorso ‘capocannoniere’, Elia Galligani è in corsa, ma la strada è in salita: 11 i centri dell’attaccante bianconero (come Cellai del Signa e Doka dell’Asta, con Bucaletti della sinalunghese a 10), ma Del Pela dello Scandicci, gli è davanti di tre gradini. Sabato l’occasione giusta per avvicinarsi alla vetta.