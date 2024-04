I numeri. Migliore attacco e seconda migliore difesa per la Robur

Con il successo sulla Nuova Foiano la Robur ha scritto la parola fine alla stagione 2023/2024. E lo ha fatto sfoggiando numeri da capogiro: i bianconeri hanno conquistato qualcosa come 80 punti, frutto di 24 vittorie e 8 pareggi. Hanno chiuso con il miglior attacco del raggruppamento – per dispersione – grazie alle 68 reti realizzate e con la seconda miglior difesa: 17 i gol presi, meglio è riuscito a fare soltanto il Terranuova Triana che ha subìto 13 marcature avversarie. Non è riuscito nell’intento di chiudere in testa alla classifica marcatori Elia Galligani: il bianconero, con i suoi 17 centri (con quello di ieri 16 gli assist realizzati) è salito sul secondo gradino del podio. Ad aggiudicarsi il titolo Del Pela dello Scandicci che ha timbrato il cartellino 21 volte. Medaglia di bronzo per Cellai del Signa, a quota 16. Quella di Galligani è stata comunque una stagione eccezionale che gli è anche valsa il 45° Fedelissimo d’Oro. L’attaccante riceverà il riconoscimento venerdì sera nella sede del Club n viale Europa, 21. Per Alfred Hagbe, miglior quota bianconera, nella graduatoria figlia dei voti presi durante la stagione, sarà omaggiato con una targa dedicata.