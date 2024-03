I personaggi della domenica. Viola, Barbetti e Mancini si regalano gol pesanti

Le notizie più significative della domenica passata sono il ritorno alla vittoria del Seravezza Pozzi in Serie D (il successo 2-0 a Figline Valdarno è stato griffato da Putzolu e Mugelli: i verdazzurri non vicevano da due mesi) e soprattutto il proseguimento delle striscie positive di Camaiore in Eccellenza e Pietrasanta in Promozione: per i bluamaranto 5ª vittoria di fila e 7° risultato utile consecutivo (con 19 punti fatti), per i biancocelesti 12° utile di seguito (con 30 punti fatti).

Mentre i personaggi copertina versiliesi sono stati Matteo Viola (che ha riaperto i giochi in vetta all’Eccellenza decidendo l’1-0 con cui la sua Cuoiopelli ha battuto a domicilio il Tuttocuoio rifacendosi sotto a -5) e i due pietrasantini Federico Barbetti e Giacomo Mancini che hanno deciso il 2-0 del Romagnano col Forte dei Marmi in Prima categoria (e per Barbetti è gol dell’ex).