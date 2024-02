I personaggi: il bomber e il difensore protagonisti con gli amaranto. Arezzo parla fiorentino. Gucci-Montini, show

Due giocatori ’nostri’ stanno portando in alto l’Arezzo in serie C girone B: l’attaccante Niccolò Gucci, classe 1990, fiorentino del Campo di Marte e il difensore Alberto Montini, 2001, di San Casciano Val di Pesa.

Niccolò Gucci è il simbolo dell’Arezzo e sempre più leader. I suoi gol fanno sognare la tifoseria amaranto e domenica scorsa ha seganto una splendida doppietta alla Recanatese per il 2-0 dell’Arezzo. Ora i gol sono 10, con diversi assist. Gucci è stato votato come miglior giocatore nel girone di andata ed era già stato decisivo lo scorso anno per il primo posto dell’Arezzo in serie D con tante reti. Carisma e temperamento Gucci ha sempre avuto il fiuto per il gol, fin dalla scuola calcio dell’Olimpia Firenze dove si erano già intraviste doti inportanti. Poi una carriera ricca di soddisfazioni fra serie D e Lega Pro con un ulteriore salto in avanti ad Arezzo: centravanti di classe e sempre a disposizione dei compagni. Gucci ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2025. "Sono felice ed orgoglioso - dice Gucci - per la fiducia e stima che mi dimostra l’Arezzo. Non vedo l’ora di dare il mio contributo in campo e aiutare la squadra per raggiungere traguardi ambiziosi. Voglio ricordare e ringraziare la dirigenza dell’Olimpia Firenze che mi ha cresciuto e insegnato nel migliore dei modi negli anni trascorsi nella scuola calcio al campo sportivo Cerreti".

Alberto Montini, cresciuto nella Sancascianese, ha esordito in serie C lo scorso anno nel San Donato Tavarnelle. Nel turno precedente aveva segnato il primo gol tra i professionisti, a inizio ripresa sul campo del Pontedera con partita terminata 1-1. Montini ha già collezionato oltre 100 presenze in carriera fra C e D. Sancascianese di nascita ha iniziato nel vivaio gialloverde fino a 16 anni, poi 5 stagioni col San Donato Tavarnelle (4 in D e 1 in C). Nella scorsa estate è stato chiamato dall’Arezzo di mister Indiani. Montini gioca come difensore e aveva segnato la sua prima rete nei Dilettanti nella gara San Donato-Ponsacco nel 2018/19. Giocatore di grandi potenzialità ha vinto il campionato di Serie D con il San Donato Tavarnelle da protagonista.

Francesco Querusti