I POSTICIPI DI campionato. Braglia battuto dal Cesena che vola. Al Sestri Levante la sfida salvezza

Si è conclusa lunedì sera con i due postici la 31esima giornata nel girone B di serie C. I fari erano puntati sullo stadio "Manuzzi" dove il Cesena ospitava il Gubbio. La capolista ha battuto la formazione di Braglia per 2-0 grazie alla reti, nella ripresa, di Adamo e Shpendi. Un successo che consolida il primato dei bianconeri che tengono, così, a distanza (+9) la Torres. Nella sfida salvezza tra Sestri Levante e Recanatese vittoria dei liguri 2-0 che conquistano tre punti nella zona calda, mentre per i marchigiani una sconfitta che complica ancora di più la classifica. Il Sestri esce dai playout, la Recanatese resta terz’ultima.