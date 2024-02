I PRECEDENTI. Bilancio a favore a degli amaranto. All’andata vittoria con Gucci e Poggesi

È il terzo incontro della storia, al Comunale, tra Arezzo e Virtus Entella. I due precedenti registrano un successo e un pari. Le squadre si sono affrontate per la prima volta in serie C, nella stagione 1968/69, che portò gli amaranto in serie B (vittoria 2-1 grazie alla doppietta di Perego). L’altro scontro diretto risale alla stagione 2018/19 e quell’anno furono i liguri a salire di categoria ( finì 2-2, i gol dell’Arezzo portarono la firma di Brunori e Foglia). Restando alla stagione in corso, nella gara di andata giocata a Chiavari, si imposero gli amaranto 2-1 con le reti di Gucci e Poggesi.