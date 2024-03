I precedenti. Di Paolantonio ha deciso l’ultima vittoria coi marchigiani

AREZZO

Non sono molti i precedenti con la Fermana nella storia del Cavallino: appena nove, tra casa e trasferta, in attesa di quello di domani. Al Comunale il computo è in perfetta parità: due vittorie amaranto, due colpacci dei marchigiani. Le due vittorie dell’Arezzo coincidono con il primo incrocio assoluto e con l’ultimo, prima della trasferta dello scorso novembre. Il 28 gennaio 1951, nel girone C di serie C, gli amaranto s’imposero 3-2 nell’ultimo turno del girone d’andata grazie alle reti di Bertolucci, Cassin ed Enzo Pecchi a pochi minuti dal termine che valse i due punti. Il 14 marzo 2021, invece, quella di misura contro i canarini (rete di Di Paolantonio) fu una delle appena quattro vittorie che quell’Arezzo seppe racimolare nel campionato di C concluso all’ultimo posto.

Nel mezzo, due affermazioni ospiti: 1-2 nel 1952 sempre in C e sempre all’ultimo turno (gol amaranto di Gambi) e 0-1 nel 1993 da neonata Ac Arezzo nel Cnd. Tra casa e trasferta, infine, i precedenti totali parlano di 4 successi amaranto, 4 vittorie dei gialloblù e 1 solo pareggio.

Luca Amorosi