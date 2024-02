I precedenti. Sono tre gli incroci. Bianconeri vincenti sempre per 1-0

Quello di domani sarà il quarto match del Siena contro lo Scandicci nelle ultime stagioni. Oltre alla gara di andata, giocata lo scorso 1 novembre e decisa da una rete nel primo tempo del bomber bianconero Galligani, infatti bianconeri e blues fiorentini si erano incrociati per la prima volta nella stagione 2020/2021, quella del neo nato Acn Siena in serie D con in panchina mister Gilardino. La gara di andata si giocò il 4 ottobre 2020 allo stadio Turri del comune alle porte di Firenze. La Robur vinse 1-0 grazie alla rete nel primo tempo dell’argentino Sartor (poi ceduto a gennaio) e resistette agli assalti dei padroni di casa che nel finale sbagliarono pure un calcio di rigore con Mazzoli (parato da Narduzzo). Al ritorno con Gilardino appena tornato dopo la disastrosa partentesi Pahars in panchina, stesso risultato stavolta grazie a Guidone sempre nel primo tempo. Tornando all’ultima sfida, la sconfitta di Badesse (terzo 1-0 su tre incontri) costò all’allenatore dello Scandicci, Fattori, la panchina. Il tecnico infatti su esonerato dopo quel ko e al suo posto è arrivato l’attuale mister, Ventrice, che sta ottenendo buoni risultati.