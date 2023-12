I problemi del Grifone. Riccobono fermo un turno

Rinfrancati dalla vittoria ottenuta nella trasferta di Forte dei Marmi i biancorossi ieri pomeriggio si sono ritrovati al "Palazzoli" per iniziare la preparazione che li porterà alla gara casalinga di domenica quando allo "Zecchini" sarà di scena il San Donato Tavarnelle. In classifica la squadra fiorentina vanta 21 punti contro i 28 del Grifone che è salito al terzo posto raggiungendo Livorno. Domenica mister Bonuccelli dovrà fare a meno del trequartista Riccobono che verrà squalificato dopo l’ammonizione ricevuta domenica scorsa (era diffidato). Ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi, sia pure in maniera differenziata, il centrocampista Picchi dopo oltre un mese dall’infortunio. Intanto il bomber Marzierli continua a scalare la classifica dei cannonieri: ora si trova al secondo posto con 8 reti realizzate insieme a Benedetti del Seravezza Pozzi alle spalle di Mignani (Pianese) con 9 gol. Oggetto di discussioni in questo periodo tra gli sportivi chiaramente è il calciomercato di dicembre: per il momento in casa biancorossa è approdato il centrocampista Grasso mentre è andato via Moscatelli. Continua ad allenarsi con i biancorossi Crivellaro, ma per il momento la trattativa è ferma. I tifosi e gli sportivi maremmani si attendono qualche movimento interessante in entrata da parte del direttore generale Filippo Vetrini.