I prossimi avversari. Le ultime tre sfide prima dell’atteso salto di categoria

Castiglionese, Mazzola e Nuova Foiano: sono queste le avversarie che il Siena affronterà nelle ultime tre partite. Duecentosettanta minuti che separano Bianchi e compagni dal traguardo dell’imbattibilità, dopo aver centrato 21 vittorie e 8 pareggi. La vittoria del campionato, del resto, è già in cassaforte. Sono invece ancora da stabilire gli accoppiamenti per gli eventuali play off e per i play out. Al momento Scandicci, Terranuova e Signa coabitano a quota 56, ma il primo deve ancora osservare il turno di riposo. Difficile possa andare in scena lo spareggio tra seconda e quinta visto che la Colligiana, che ha superato Castiglionese e Mazzola, è indietro di 13 gradini (a 10 o più scatta la forbice). Nella parte bassa l’Asta sta lottando per la salvezza diretta: i punti sono 32, gli stessi della Fortis Juventus sestultima; a -3 la Lastrigiana, a -6 Audax Rufina e Firenze Ovest. Fondamentale lo scontro diretto con la Rondinella, adesso a +2 (a +3 la Sinalunghese).