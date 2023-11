I prossimi avversari. Signa batte in trasferta la Nuova Foiano

Mercoledì si presenterà all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, il Signa che ieri pomeriggio ha battuto in trasferta 1-0 la Nuova Foiano, grazie alla punizione di Diegoli battuta dai 20 metri. Sugli spalti, ad assistere al match, anche Lamberto Magrini: il tecnico della Robur, avendo i suoi ragazzi giocato sabato, in anticipo, ha potuto vedere all’opera di persona la squadra che Bianchi e compagni affronteranno nel turno infrasettimanale, tra 48 ore. Una stagione e una classifica di tutto rispetto quelle dei canarini che con gli ultimi tre punti hanno raggiunto la quarta posizione, a ridosso del podio, a -1 dalla Nuova Foiano a -2 dalla Castiglionese e a -6 dai bianconeri. Il Signa, in 9 giornate, ha conquistato 17 punti, figli di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con 12 gol realizzati e 8 subiti. I migliori marcatori Cellai (4 centri) e Tempesti (3 centri) che ieri però non era in campo.