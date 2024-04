I prossimi traguardi della Robur. Rinnovo del mister, ore decisive

Trenta risultati utili consecutivi: tanti ne ha centrati il Siena durante la sua marcia vittoriosa. Nel soleggiato campo di Castiglion Fiorentino è arrivato, per la squadra di Magrini, il ventiduesimo successo stagionale: il primo tempo non è stato scoppiettante, ma nella ripresa i bianconeri sono saliti in cattedra dando sfoggio di una qualità e di una forza contro cui nulla ha potuto la Castiglionese. È finita 0-1, con Masini che ha firmato il suo sesto centro personale. Bianchi e compagni hanno dimostrato che, nonostante la promozione acquisita e i festeggiamenti di rito, non hanno proprio intenzione di mollare e di voler onorare maglia e campionato fino all’ultimo secondo dell’ultima partita.

Tra le note positive di giornata anche l’esordio di Leonardi e Musaj, che Magrini ha voluto premiare prima che suonasse il gong, ormai vicinissimo. Mancano 180 minuti alla fine e la Robur vuole continuare a vincere o comunque mantenere il cammino al riparo da sconfitte; la prossima gara, poi, avrà anche un sapore particolare: dovrebbe essere il Franchi (usiamo il condizionale in attesa dell’ok definitivo degli organi preposti) il palcoscenico del match Siena-Mazzola, per la gioia delle società, delle squadre e dei tifosi.

Una bella emozione dopo mesi e mesi di attesa (l’ultima partita giocata al vecchio Rastrello andrò in scena esattamente un anno fa). Ma l’attesa, in casa Robur, è anche per il rinnovo del contratto dell’attuale condottiero bianconero ("Rimani con noi mister Magrini" il coro che gli hanno rivolto i tifosi presenti allo stadio domenica).

Lo stesso allenatore, sabato alla vigilia della trasferta di Castiglion Fiorentino, ha parlato di un incontro imminente, quindi in programma nelle scorse ore, con i direttori Farina e Guerri, con l’annuncio del rinnovo a strettissimo giro. "La mia priorità è il Siena, rimangono soltanto alcuni aspetti del contratto da limare, dobbiamo approfondire l’impostazione da dare in caso di vittoria". Ogni momento, quindi, potrebbe essere quello giusto per la firma. Nel caso in cui mister Magrini rimanesse in bianconero dovrà essere nominato, per il prossimo anno, anche un nuovo vice allenatore visto che Gill Voria, già inquadrato come nuovo responsabile tecnico del settore giovanile – e mister della Juniores – non coprirà un doppio ruolo, come già dichiarato dal diesse Guerri.