I protagonisti. Baudi e Bruccini veri trascinatori

Artefice del bel campionato della Fezzanese è l’allenatore Cristiano Rolla, all’esordio in Serie D, dopo l’esperienza sulla panchina della della juniores nazionale. Rolla e il suo staff hanno saputo valorizzare la rosa a disposizione. Tra i giocatori una menzione particolare va ai due ‘vecchi’ della squadra, il bomber e capitano Andrea Baudi (nella foto) e l’ex professionista Mirko Bruccini che dall’alto della loro grande esperienza hanno trascinato i compagni. La Fezzanese sta già lavorando per il prossimo anno e crediamo che a breve annuncerà la conferma del mister Rolla e del suo staff unita ovviamente a quella delle colonne della squadra Baudi e Bruccini per continuare a vivere un sogno