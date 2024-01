I provvedimenti. Altra ammonizione per Galligani, multa per la Colligiana

Il Comitato Regionale Toscana ha reso note le decisioni del giudice sportivo in vista della quarta giornata di ritorno. Nel Siena non ci sono giocatori squalificati, Galligani, però, ha raggiunto Ricciardo nell’elenco dei diffidati: un’altra ammonizione e scatterà lo stop forzato. La Sinalunghese, che perderà Ibojo per un turno, affronterà una Nuova Foiano decimata: il giudice ha inflitto tre giornate al capocannoniere Adami, due a Lorenzo Betti, una a Tenti. Tre turni di stop anche Gabriele Mazza dell’Asta Taverne, dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa con l’Audax Rufina (rientrerà proprio per la partita con la Robur). La Colligiana, a riposo in questo fine settimana, dovrà rinunciare mercoledì, impegnata al Manni con il Signa, a Cicali e Cianciolo. Tutto questo al netto di eventuali ricorsi. La Colligiana si è anche presa una multa di 700 euro "per avere, un proprio sostenitore, rivolto al primo assistente frase di discriminazione razziale. Per lancio verso lo stesso, nel secondo tempo della gara, di un piccolo oggetto, che lo raggiungeva in modo lieve senza alcuna conseguenza. La sanzione è stata determinata in considerazione della ridotta dimensione e reale percezione del fenomeno isolato".