I provvedimenti del giudice sportivo

Le decisioni del giudice sportivo in serie C e nei campionati regionali.

Serie C. Un turno: Sbaffo (Recanatese); Prezioso e Mondonico (Ancona), Mezzoni (Perugia); Franchini (Pescara); Garetta (Rimini); Furno (Stestri Levante). Multate le società Rimini di mille euro "per avere intonato cori offensivi verso un avversario, le forze dell’ordine e per avere lanciato oggetti in campo", multate di 300 euro la Carrarese "per tre cori oltraggiosi verso le forze dell’ordine" e il Cesena "per un coro oltraggioso e comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti degli abitanti di altra città, ripetuto per tre volte consecutive".

Eccellenza. Un turno: Passalacqua (Civitanovese); Trudo e Capomaggio (Jesina), Iulitti (Maceratese); Gabrielli (Azzurra Colli); Borgese (Osimana), Di Lallo (Tolentino). Allenatore. Un turno: Possanzini (Tolentino).

Promozione. Un turno: Fattori (Monticelli); Frinconi e Smerilli (Sangiorgese Monterubbianese); Pietropaolo (Atletico Centobuchi), Panichelli (Trodica), Iori (Matelica); Foglia (Cluentina), Cerquozzi (Potenza Picena). Multata di 300 euro la Sangiorgese "perché – si legge nella motivazione – la propria tifoseria, ha intonato un coro irriguardoso nei confronti dell’arbitro, e per aver lanciato alcuni sputi in direzione della terna arbitrale, senza colpirla" e di 80 euro l’Atletico Centobuchi "in quanto – si legge nella motivazione – alcuni propri sostenitori, durante la gara, hanno rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro"

Prima categoria. Un turno: Campilia (Elite Tolentino); Bibini (Falcor Pinturetta); Camilletti (Portorecanati); Strappa (Montecosaro); Lelio (Montecassiano); Midei (Urbis Salvia); Marcaccio (Settempeda); Mengoni, Bah e Tramannoni (Montemilone Pollenza).