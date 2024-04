I provvedimenti del giudice sportivo. Vis Pesaro, squalificati due giocatori per la sfida con la Juve NG. Ancona e Pescara sono state multate ciascuna di duemila euro Il giudice sportivo in serie C ha emesso provvedimenti disciplinari: squalifica per Guerra della Juventus Next Gen, multe per diversi giocatori e società per comportamenti antisportivi durante le partite.