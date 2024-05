I rimpianti della Varesina. "Abbiamo avuto una bella occasione, onore ai vincitori»

Il sogno di vincere i playoff di girone portando la partita ai supplementari è svanito a due minuti dalla fine della gara. Pur sconfitta per 0-1 dal Desenzano nell’atto finale della stagione, la Varesina può però essere soddisfatta. La pattuglia di mister Marco Spilli, infatti, non si era mai goduta il campionato dalla veduta aerea della zona playoff. E, per una squadra che non ha neppure quindici anni di vita nella sua storia, il gaudemus diventa quindi un imperativo categorico. Spilli parte dal contingente della partita di Desenzano per poi estendere il campo visivo all’intera stagione: "Intanto dobbiamo dire di avere perso solo all’ultimo minuto – spiega – avremmo voluto portare la partita ai supplementari ma non ci siamo riusciti, abbiamo avuto una bella occasione con Orellana ma questo è il calcio e onore al Desenzano, abbiamo forse sentito un po’ la mancanza di Marco Gasparri (squalificato, ndc) ma comunque chi lo ha sostituito si è comportato in modo egregio".

Resta comunque una stagione da mettere in cornice per una Varesina che, a questo punto, si può considerare una delle senatrici della serie D. "Il nostro modus operandi – prosegue Spilli – è di migliorare anno per anno, questo richiede ovviamente un certo impegno sul piano tecnico e fisico, direi che quest’anno sia stato compiuto, grazie anche allo staff che ha collaborato con me, un lavoro straordinario, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, abbiamo raggiunto i playoff e la finale di girone, davvero un grazie a questo gruppo di ragazzi straordinario". Un merito che Spilli divide volentieri con la società della famiglia Di Caro il cui supporto non è mai mancato. "La società ci ha messo sempre in condizione di lavorare in modo ottimale, se pensiamo che tre anni fa eravamo in Eccellenza e poi siamo riapprodati in serie D è un bel passo avanti, significa che siamo sulla strada giusta".

Nella bacheca dei ricordi piacevoli hanno salda cittadinanza anche i complimenti ricevuti dagli avversari. "Gli addetti ai lavori – prosegue Spilli- ci hanno riconosciuto il fatto che abbiamo giocato un gran calcio, che abbiamo avuto un ottimo attacco , il più prolifico del girone, questo, da ex attaccante, mi inorgoglisce in modo particolare". E con i complimenti delle altre società, sono arrivati anche i primi fari puntati da parte del mercato verso qualche pezzo da novanta: "Sappiamo – spiega Spilli – che giocatori come Orellana Cruz, Manicone e Vitali sono già stati notati, sicuramente hanno le carte in regola anche per giocare in una serie superiore". Rinnovo di contratto in vista per il mister toscano? "Adesso è prematuro parlarne – afferma – certamente nel fine settimana ci incontreremo con la società e valuteremo se ci sono le condizioni per proseguire l’esperienza insieme, in questi anni abbiamo sempre avuto una grande sintonia, comunque adesso pensiamo a goderci i frutti della bella stagione disputata".

Cristiano Comelli