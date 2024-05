"I Santa» alla Final Eight 2024. A Roma per inseguire un sogno: il gruppo dell’oratorio ci prova

di Giustino Bonci

Li hanno definiti non da oggi il Real Madrid delle squadre under 14 che rappresentano gli oratori della Toscana nella Junior Tim Cup, il torneo di calcio a 7 promosso dalla Lega di Serie A, dalla società telefonica e dal Centro Sportivo Italiano. Sono "I Santa", i ragazzi dell’Oratorio Sant’Andrea Corsini che da tre anni consecutivi si aggiudicano la fase regionale di un’iniziativa di respiro nazionale dal grande valore educativo e sportivo. Ben 600 le formazioni di ogni parte d’Italia che nei mesi scorsi hanno disputato ben 2800 partite coinvolgendo 6500 calciatori in erba. E tutti, già prima di scendere in campo, hanno messo al bando il razzismo e la discriminazione portando sulle maglie il motto "keep racism out".

Ebbene, i giovani valdarnesi, dopo aver battuto nella finale disputata al Viola Park i pari età dell’Oratorio San Giovanni Evangelista di Montelupo Fiorentino, parteciperanno oggi a Roma alle Final Eight 2024 con l’intenzione di farsi onore, anche se dovranno competere nell’undicesima edizione della manifestazione con avversari espressione di parrocchie e oratori di Torino, Sassuolo, Bergamo, Bologna, Lecce, Frosinone e Salerno. Ma i neocampioni toscani, guidati da Ciro Falanga, Daniele Checchi e Daniele Centi, come conferma il vicepresidente Gianluca Biloghi, vogliono stupire ancora. Stasera, poi, comunque vada "I Santa" e le altre finaliste avranno un premio speciale, il privilegio di assistere come ospiti d’onore all’Olimpico all’atto conclusivo della Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. In precedenza al Centro romano di preparazione olimpica "Giulio Onesti", cercheranno di alzare la prestigiosa Junior Tim Cup.