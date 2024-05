I’ Santa, trionfo Olimpico. Vittoria prima della Coppa

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Il sogno è diventato realtà e mercoledì scorso, in un pomeriggio magico all’Olimpico di Roma, gli under 14 dell’Oratorio di Sant’Andrea Corsini di Montevarchi, battendo 2–0 i pari età della Parrocchia di Santa Teresa di Sassuolo, hanno conquistato la Junior Tim Cup 2024, il torneo di calcio a 7 promosso dalla Lega di Serie A, dal colosso della telefonia e dal Centro Sportivo Italiano. Un progetto nazionale di grande valore educativo e solidale, culminato con le Final Eight romane e che ha coinvolto per mesi in 2.800 partite più di 6.500 ragazzi, espressione di 600 oratori e parrocchie di tutta Italia. Non solo, perché alla vigilia di ogni incontro i giovani in campo hanno potuto familiarizzare con i club principali della massima divisione e soprattutto sostenere la campagna "Keep racism out" contro ogni discriminazione.

La marcia dei valdarnesi, soprannominati "I’ Santa" con l’apostrofo tipicamente toscano, è stata trionfale. Approdati nella Capitale dopo aver dominato per il terzo anno di fila la fase regionale, conclusa in aprile al Viola Park, hanno vinto senza subire reti le tre gare del girone eliminatorio al Centro capitolino "Giulio Onesti", piegando per 1-0 Bergamo e Bologna e 2–0 Frosinone. Senza storia la finalissima, giocata sul palcoscenisco che di lì a poco avrebbe ospitato l’atto conclusivo della Coppa Italia Frecciarossa tra Juve e Atalanta.

Un successo all’inglese firmato da Gabriele Casamenti e dal capitano Gabriel Danesi che racconta la straordinaria emozione provata con i compagni. "Alzare la coppa in uno stadio così importante, dall’atmosfera speciale, è stata un’esperienza indimenticabile e il risultato premia l’impegno di tutti, dal primo all’ultimo". Di sicuro I’ Santa non scorderà anche la portata del messaggio di mettere sempre all’angolo il razzismo, avvalorato nel confronto decisivo dal calcio d’inizio affidato a Seydou Sarr, testimonial speciale e interprete del film di Matteo Garrone "Io capitano".

Meritano un applauso convinto, dunque, i giovanissimi atleti che fecero l’impresa: Valerio Falanga, Edoardo Centi, Andrea Checchi, Gabriele Casamenti, Gabriele Ciari, Lorenzo Gabbrielli, Lorenzo Papini, Matteo Romanelli, Edoardo Bacchi, Gabriel Danesi, Lapo Verdi, Gabriele Brandini e Geron Vraramaj. A proposito, la vittoria della squadra montevarchina guidata dal mister – presidente Ciro Falanga, insieme a Daniele Checchi e Daniele Centi, è stata associata sui siti specializzati alla città di Firenze, ma solo perché ciascuna delle otto finaliste veniva abbinata ad un team del campionato maggiore e, nel caso di Sant’Andrea Corsini, alla Fiorentina.