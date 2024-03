I tifosi bianconeri. Fedelissimi, bus per la trasferta in terra aretina

I tifosi bianconeri si stanno mobilitando per seguire domenica la Robur ad Anghiari: nella partita che potrebbe decretare la matematica promozione in Serie D, la squadra di Magrini avrà più che mai bisogno del supporto dei propri sostenitori. La società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per assistere all’incontro: i tagliandi saranno disponibili il giorno stesso della gara, domenica, ai botteghini dello stadio Saverio Zanchi di Anghiari al prezzo di 10 euro (fischio di inizio del match alle 14,30). I Fedelissimi hanno organizzato un pullman per la trasferta in terra aretina. La partenza è fissata alle 12,30 dalla sede del Club, in viale Europa, 21. Il prezzo per partecipare è di 20 euro per i soci e di 25 euro per tutti gli altri. Per prenotarsi è possibile inviare un messaggio al numero 393.2155202.