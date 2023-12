I tifosi già preparano la trasferta di Arezzo

I biancorossi sul campo si godono la settimana di riposo concessa da mister Troise, i biancorossi sugli spalti sono già proiettati verso la prima del 2024. La trasferta di Arezzo, quella in programma il giorno della Befana (calcio d’inizio alle 16.15), è una di quella alle quali i tifosi del Rimini non vogliono rinunciare. Così, con largo anticipo, gli amanti della maglia a scacchi si sono messi al lavoro per organizzare nel dettaglio il viaggio verso la Toscana. Il Collettivo riminese raggiungerà lo stadio Città di Arezzo in pullman. La partenza, sabato 6 gennaio, è prevista per le 12.45 da Piazzale del Popolo. Il viaggio in pullman costa 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536. Primo viaggio dell’anno non distante, quindi c’è da aspettarsi che saranno diversi i tifosi riminesi a mettersi in viaggio verso la Toscana sfruttando l’ultimo giorno di festa. Chiaramente ancora non è scattata la prevendita dei biglietti di ingresso allo stadio. Ma certamente, come di consueto, occorrerà acquistare i tagliandi del settore ospiti in prevendita visto che nel giorno del match i botteghini per gli ospiti sono solitamente chiusi. I tifosi non si fermano, i biancorossi sul campo torneranno a correre sabato, a una settimana esatta dal ritorno in campo ad Arezzo.