I tifosi Solo la Curva Sud, quella destinata ai non residenti, dovrebbe restare deserta. Biglietti “polverizzati“ in un solo giorno

Tutto esaurito o quasi. La tifoseria azzurra ha risposto alla grande a questo importante appuntamento facendo man bassa dei biglietti a sua disposizione nei vari settori. I tagliandi di curva e gradinata sono stati polverizzati in un solo giorno, poi è stata presa d’assalto la tribuna. I circa 2900 posti dello stadio dei Marmi ad appannaggio dei supporters locali sono andati a ruba e stasera non ci saranno spazi vuoti a parte in Curva Sud, il settore destinato ai non residenti, che dovrebbe rimanere semi deserta dato che la Juventus Next Gen non ha una vera e propria tifoseria al seguito.

La domanda stavolta è stata di gran lunga superiore all’offerta di biglietti e questo ha inevitabilmente creato dei malumori tra gli sportivi apuani costretti a rimanere fuori. La "febbre" di Carrarese è cresciuta improvvisamente perché durante la regular season l’affluenza di tifosi, tranne lo zoccolo duro, era rimasta un po’ tiepida quantificandosi sempre tra i 1000 ed i 1500 spettatori. Soltanto nella parte finale di stagione, in particolare con l’avvento in panchina di Antonio Calabro, si è assistito ad un corposo aumento di pubblico culminato nel boom di richieste avutesi in questi giorni.

La città di Carrara si è risvegliata dal suo torpore ed ha “scoperto“ di non avere uno stadio all’altezza del suo calore. Da più parti si è arrivati, così, a chiedere al sindaco Serena Arrighi di firmare in extremis una deroga per ampliare la capienza dell’impianto che al momento rimane limitata. Un tentativo non andato a buon fine. Il problema potrebbe riproporsi a distanza di pochi giorni se la Carrarese dovesse passare il turno visto che sarebbe chiamata a rigiocare subito in casa martedì prossimo contro la vincente fra Torres e Benevento.

Gianluca Bondielli