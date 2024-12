I "top» bomber in Versilia... e “lo straniero“ Chiaramonti. Federico Tosi: è sempre lui "il re». Benedetti in D è oro per Seravezza

La Versilia è da sempre "terra fertile per i bomber"! Il 2024 ha tre nomi principali ben scanditi. Quello di chi ha fatto più gol in assoluto... che è il pietrasantino Federico Tosi (27 con la maglia del SalaVetitia Seravezza in Terza categoria... a 45 anni). Quello di chi ha fatto i gol nella categoria più alta... che è il camaiorese Lorenzo Benedetti (18 con la maglia del SeravezzaPozzi in D). Quello di chi essendo giovane si sta proponendo come il goleador versiliese della nuova generazione... che è il pietrasantino/fortemarmino Alessandro Maggi (17 con la maglia del Forte fra Prima categoria e Promozione). Ma ce ne sono pure altri.

L’eterno. La carta d’identità dice 45 anni ma lui è come il vino: più invecchia e più diventa buono. Il gol l’ha nel dna. E si diverte sempre a dar lezioni di qualità in Terza categoria. ’Fede’ Tosi con i suoi 27 gol (14 nella seconda parte della scorsa stagione e 13 nella prima di quella attuale) è il bomber della Versilia più prolifico del 2024. Dietro di lui sullo speciale podio del gol nostrano figura un altro abituato a gonfiare la rete, specialmente coi suoi colpi balistici da calcio piazzato: si tratta del "Kun" di Camaiore Marzio Luisotti, che nel 2024 ha piantato 25 volte la palla in fondo al sacco (15 col “fu“ Sporting Camaiore nella passata Seconda categoria e 10 con il Lido nell’attuale Terza categoria). Sempre in Terza niente male anche i numeri realizzativi del compagno di reparto di Tosi al SalaVetitia Seravezza: Gianmarco Landi, coi suoi 21 sigilli (18 + 3).

La garanzia. Chi oramai ha abituato bene è ’Lorè’Benedetti, capitano del Seravezza in Serie D, categoria nella quale ha già primeggiato varie volte nella classifica cannonieri... anche risultando il miglior marcatore di tutta la categoria a livello nazionale in una singola stagione. Gli manca solo un gol per tagliare il traguardo dei 100 centri in maglia verdazzurra. Ci riuscirà presto... ma ormai nel 2025. I suoi gol pesano sempre parecchio. Dalle parti del “Buon Riposo“ se lo godono, così come l’attuale terzo posto in classifica in un campionato di livello altissimo dove davanti ci sono piazze "top", del calibro di Livorno e Grosseto.

Il nuovo che avanza. Il classe 2002 mancino Maggi fa gol in tanti modi diversi, essendo bravo anche di destro e di testa. È il modello del "centravanti moderno" e sta facendo grande il Forte dei Marmi, che nel 2024 ha avuto anche un altro "super trascinatore" in termini di gol (e non solo) che risponde al nome del capitano-bandiera Gianmarco Lossi, capace da centrocampista "cecchino" dei calci da fermo di portare in dote ben 15 reti. Gli stessi 15 gol che nel 2024 hanno fatto anche tra Promozione ed Eccellenza il massarosese Federico Mengali (Pietrasanta/Mobilieri Ponsacco) ed il promettente viareggino 2003 Gianluca Camaiani (Castelnuovo).

“Lo straniero“. È pistoiese di Pescia ma sta segnando da matti in Versilia, a Camaiore. In questa rubrica non può non essere citato Niccolò Chiaramonti, attuale capocannoniere nazionale dell’Eccellenza con i suoi 16 gol. Nel 2024 ne ha fatti 24, se sommiamo gli 8 con lo Zenith Prato.