I toscani nel caos. Pistoiese, arrestato De Simone: ipotesi truffa. Con quattro forfeit cambia la classifica

Arrestato ieri mattina il garante del trust della Pistoiese De Simone per una truffa sui fondi del Pnrr. Ad oggi la Pistoiese (senza allenatore da 3 giorni…) è nel caos. In caso di 4 forfeit sarebbe esclusa dal campionato e secondo l’articolo 53 delle Noif (modificato nel 2019) verrebbero annullate tutte le gare giocate togliendo alle avversarie i punti conquistati coi toscani: il Carpi perderebbe 4 punti, Ravenna e Forlì 6. Questa l’eventuale classifica corretta, in cui Fanfulla, Sangiuliano, Sant’Angelo, Corticella e Lentigione riposerebbero dovendo ancora affrontare la Pistoiese: Carpi 55, Ravenna 51, Lentigione 49, San Marino e Corticella 47, Forlì 46, Imolese, Fanfulla e Prato 40, Sangiuliano 38, Aglianese 37, Sant’Angelo 36, Sammaurese e Progresso 31, Borgo S.D. e Certaldo 20, Mezzolara 17.