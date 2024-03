Ieri il sorteggio dell’atteso torneo giovanile. Invictasauro-Fonteblanda apre il "Passalacqua»

Sarà Invictasauro-Fonteblanda la partita inaugurale della quarantanovesima Coppa Bruno Passalacqua. Il torneo di calcio giovanile, riservato alla categoria Juniores , organizzato dal Milan Club Grosseto di Francesco Luzzetti è pronto all’appuntamento anche per il 2024. Ieri infatti si sono tenuti i sorteggi nell’impianto sportivo "Frida Bottinelli" di via Lago di Varano, luogo che ospiterà dal 22 aprile al 13 giugno la competizione. Calcio d’inizio il 22 aprile con Invictasauro-Fonteblanda, prima sfida del torneo nonché del girone A. Lo stesso girone sarà composto anche da Argentario e Scarlino. Il girone B è così formato: Follonica Gavorrano, Venturina, Alberese, Virtus Amiata; il girone C: Grosseto, Atletico Maremma, Sant’Andrea, Marina; il girone D: Nuova Grosseto Barbanella, Atletico Piombino, Roselle, Alta Maremma. Invictasauro prima testa di serie (detentrice); Follonica Gavorrano seconda testa di serie (finalista 2023); Grosseto terza testa di serie e Nuova Grosseto quarta testa di serie (entrambi per il maggior numero di successi nel torneo). "Solo il Covid in questi anni ci ha fermato – ha detto Francesco Luzzetti, patron della manifestazione –. Se non fosse stato così eravamo già alla 50^ edizione. Festeggeremo mezzo secolo il prossimo anno". Presente anche Elisabetta Teodosio, delegato del Coni di Grosseto, nonché i dirigenti di tutte le società partecipanti. In parallelo alla Coppa Bruno Passalacqua è in rampa di lancio anche la dodicesima edizione della Mini Coppa Passalacqua, torneo a dedicato alla categoria Giovanissimi, che si svolgerà sul sintetico della Nuova Grosseto Barbanella in via Australia. Ecco le 20 candidate: Argentario, Atletico Maremma, Atletico Maremma 2010, Follonicagavorrano, Giovanile Amiata, Grosseto 2009, Grosseto 2010, Invictasauro 2009, Invictasauro 2010, Ischia di Castro, Manciano, Marina, Nuova Grosseto 2009, Nuova Grosseto 2010, Pro Soccer Lab, Roselle 2009, Roselle 2010, Salivoli, Venturina, Virtus Maremma.