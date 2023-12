Il 2023 d’oro del Victor. La matricola stupisce tutti

E chi l’avrebbe mai detto. La matricola Victor San Marino può realmente godersi un Natale sereno. Quattro gol rifilati al Borgo San Donnino per chiudere il girone d’andata e un 2023 nel quale alla formazione biancazzurra non è davvero mancato nulla. "Abbiamo chiuso bene l’anno – dice il tecnico del Victor, Stefano Cassani – ce lo meritavamo. Contento della risposta dopo il grandissimo secondo tempo di domenica. Ai ragazzi era rimasto l’amaro in bocca per non essere riusciti a prenderci tutto. Con il Borgo San Donnino hanno giocato una grande gara. Ci siamo abbassati solo un po’ negli ultimi dieci minuti, ma c’è da mettere in conto un po’ di calo fisico visti i due impegni ravvicinati". Insomma, davanti ai biancazzurri in classifica c’è solo quel Ravenna che, obiettivi alla mano, lassù ha sempre ambito a starci. La squadra del Titano, invece, è la vera sorpresa del girone. Nel segno della continuità i biancazzurri, passo dopo passo, si sono fatti conoscere ma soprattutto hanno stupito. Cosa che non è riuscita a fare, scendendo nel girone F, lo United Riccione che è stato costretto a digerire un boccone amaro anche nell’ultimo impegno dell’anno contro l’Atletico Ascoli.

Una sconfitta che pesa come un macigno sulle spalle dell’ambiziosa squadra del presidente Cassese. Ne avrà di cose da mettere sotto la lente il numero uno del club, insieme a mister Riolfo. Intanto, la Lega nazionale dilettanti ha ridisegnato i calendari di campionato e coppa mettendo in conto la 74esima edizione della Viareggio Cup alla quale parteciperà anche la rappresentativa di serie D. Così, lo stop previsto il 17 marzo viene anticipato all’11 febbraio 2024, mentre le giornate dalla 23esima alla 27esima (dalla 25esima alla 29esima nei gironi A, B e I) slitteranno dunque di una settimana collocandosi rispettivamente al 18 e 25 febbraio e al 3, 10 e 17 marzo. A partire dal 24 marzo, poi, il calendario rimarrà invariato rispetto a quello già pubblicato a inizio stagione.