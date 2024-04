Il 27 aprile a Milano. I “saranno famosi“ in campo nel torneo internazionale Angiolini

E’ il calcio più sano, genuino, divertente. Dove in tanti possono sognare e tutti devono divertirsi. E’ il calcio dei più piccoli, dove l’obiettivo non è tanto vincere, quanto integrarsi e fare amicizia anche con coetanei provenienti da altre realtà. Questo lo spirito del torneo internazionale “Piero Angiolini“, uno dei tradizionali appuntamenti primaverili della nostra regione, organizzato dal G.S. Villa (scuola calcio elitè di Milano) e dedicato al compianto presidente del sodalizio meneghino.

L’evento, giunto alla ventiduesima edizione, presentato lunedì pomeriggio presso il centro sportivo in zona Greco alla presenza anche di istituzioni locali, si svolgerà sabatò 27 aprile sullo storico campo di via Ussi, dove negli ultimi anni sono cresciuti tanti giovani talenti. Otto le squadre impegnate in una “full immersion“ che durerà una giornata: si affronteranno le squadre delle categorie “Esordienti“ (2011) del Besigheim (Germania), Rapid Lugano (Svizzera), Renate e i padroni di casa del Villa nel girone A; mentre nel gruppo B ci sarà il Kirchheim (altra formazione tedesca) che si confronterà con alcune delle più nobili realtà del calcio lombardo come Lecco, Brescia e Lecco. Fischio d’inizio alle 9 del mattino con le prime partite dei gironi eliminatori, finale prevista nel tardo pomeriggio dopo dieci partite tutte da seguire.

"E’ un piacere ritrovarci qui ancora una volta - il saluto di Adriano Girotto, ex presidente del Villa e attuale delegato di Milano del Comitato Regionale Lombardo, che ha fatto gli onori di casa con l’attuale presidentessa Maria Grazia Aldeni e i vicepresidenti Domenico Di Liddo e Carmelo Messina -. Il nostro è un messaggio di ospitalità nei confronti di ragazzi che arrivano da lontano in una sorta di interscambio che vuole essere non solo sportivo ma anche culturale". E infatti poi la “visita“ verrà ricambiata il 21 giugno quando saranno i ragazzi del Villa a recarsi in Germania per un altro torneo.

Il G.S. Villa ha preparato tutto nei minimi dettagli, in campo e fuori: i ragazzi saranno alloggiati presso la vicina Parrocchia di Cristo Re e saranno i genitori ad essere protagonisti anche lontano dagli spalti, visto che toccherà a loro montare e smontare le brandine su cui dormiranno i giovani atleti. "Tutto ciò perché forte deve essere il senso di aggregazione", hanno ribadito i dirigenti del Villa.

Sul campo organizzazione affidata al direttore sportivo Mattia Bosco e al responsabile tecnico della pre-agonistica Fabrizio Marangi: "Il livello si preannuncia molto alto - spiega Bosco - ed arricchirà tutti noi sul terreno di gioco ma anche fuori anche grazie algemellaggio con le formazioni tedesche. Da sempre il Villa ha come obiettivo quello di realizzare un progetto per bambini che diventi un percorso di crescita, portandoli dai primissimi calci alla squadra dei grandi". E come premio finale per tutti, a fine torneo, la possibilità di recarsi a San Siro domenica 28 per vedersi dal vivo Inter-Torino.

Giulio Mola