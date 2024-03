Il Bagnacavallo insegue. C’è Porto Fuori- Stella Rossa

Nel girone M di Seconda Categoria sta prendendo il largo l’Only Sport Alfonsine che domani ospita la penultima della classe, il Conselice in una sfida che mette di fronte la miglior difesa del torneo (appena 21 gol subiti dagli alfonsinesi) contro l’attacco meno prolifico del Conselice, in rete 24 volte. Al momento la seconda in classifica è il Bagnacavallo che sta trovando il passio giusto, grazie anche ai 13 gol stagionali di Camara, capocannoniere del girone assieme a Kaja Gedis del Centro Erika Lavezzola. Bagnacavallo impegnato in trasferta, anche se giocherà a Bagnacavallo, contro il San Potito che disputa le gare domestiche proprio al "Ricci". Potenzialmente al secondo posto ci sarebbe la Riolese che è -2 dal Bagnacavallo ma deve recuperare (mercoledì prossimo) la gara di Palazzuolo che potrebbe riportarla alle spalle dell’Only Sport. Riolese attesa domani dalla difficilissima sfida col Vita, avendo sulle gambe i quarti di Coppa, disputati mercoledì, vincendo ai rigori il duello contro i riminesi dell’Athletic Poggio.

Nel girone N oggi si disputa il derby di Porto Fuori tra i locali e la Stella Rossa del capocannoniere del gruppo, Fredi Guri (già in gol 18 volte), che gioca contro il suo passato, visto che negli ultimi quattro anni ha vestito proprio la maglia del Porto Fuori. Domani l’apparentemente imprendibile capolista Vecchiazzano, ancora imbattuto, è ospite del San Pancrazio del bomber Fancello (14 reti con 8 giornate di squalifica): si tratta di una delle ultime occasioni per sgambettare la prima della classe. In agguato il Marina che se la vedrà col San Zaccaria, ancora a -3 in classifica ma se il Vecchiazzano dovesse vincere domani otterrebbe l’aritmetica promozione in Prima Categoria per la prima volta dal 2013, anno della ripartenza del club forlivese dalla Terza.

Programma Seconda Categoria (23ª giornata, ore 14,30). Girone M: B. Tuliero-Bagnara. Domani: C. Erika-C. Guelfo, Only Sport-Conselice, Palazzuolo-Vis Faventia, R. Voltanese-San Rocco, Riolese-Vita, S. Potito-Bagnacavallo.

Classifica: Only Sport 50; Bagnacavallo 43; Riolese 41; Vita 38; Faventia 36; C. Erika 31; C. Guelfo 30; B. Tuliero, Bagnara 29; Palazzuolo 28; S. Rocco 26; S. Potito 21; Conselice 15; R. Voltanese 9.

Girone N: P. Fuori-St. Rossa. Domani: Gs Romagna-Fiumanese, Godo-F. Zarattini, Low Street-Valmontone, Marina-S. Zaccaria, Real-Dep. Roncadello, S. Pancrazio-Vecchiazzano.

Classifica: Vecchiazzano 60; Marina 49; S. Pancrazio 46; Low Street 39; Fiumanese 37; Gs Romagna 34; F. Zarattini 33; St. Rossa 32; Real 29; Valmontone 22; P. Fuori 21; Dep. Roncadello 18; Godo 10; S. Zaccaria -3.

u.b.