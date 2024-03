Il Belmonte col Grassina. La fusione ora è più vicina

Il secondo campo all’interno dello stadio Pazzagli a Ponte a Niccheri è realtà. Alla presenza dell’amministrazione Comunale e dei dirigenti delle società si è tenuta l’inaugurazione del terreno di gioco sussidiario. In questa occasione è stata collocata la targa realizzata dal Comune in ricordo di Paolo Casini, presidente del Grassina Calcio, recentemente scomparso. Presente anche la figlia, Ilenia, accanto a Tommaso Zepponi del Grassina Calcio e a Leonardo Guidotti dell’Asd Grassina-Belmonte. Le due società stanno portando avanti un accordo di stretta collaborazione che potrebbe sfociare presto in una sorta di accordo vero e proprio anche se su questo tema c’è il più stretto riserbo delle parti in causa. Le due realtà torneranno presto a confrontarsi su questo tema in vista della prossima stagione.

"Paolo - hanno detto il sindaco Francesco Casini e l’assessore Minelli - ha dato tanto al calcio, alla comunità, nel sociale. Vogliamo dirgli grazie di cuore con questo pensiero che lo ricorderà sempre. Diventa finalmente realtà un progetto fortemente voluto dal Comune, realizzato con un importante investimento di oltre 600mila euro". Il nuovo campo ospiterà in particolare le attività delle centinaia di ragazzi della scuola calcio del Belmonte che ogni giorno frequentano il ‘Pazzagli’, destinando così il primo campo, anch’esso riqualificato di recente, agli allenamenti e alle partite della prima squadra e ai giocatori del Grassina Calcio. L’installazione di una nuova tribuna temporanea inoltre renderà la struttura più accessibile al pubblico.

All’inaugurazione del campo, accanto al sindaco Francesco Casini e agli assessori Minelli e Pignotti, ha partecipato l’ex ministro dello sport Luca Lotti, ideatore del bando Sport e periferie che ha cofinanziato il nuovo manto con Spa Sport e Salute.

Francesco Querusti