Il blitz a Porto Sant’Elpidio. Doppietta di Ruzzier. Il Corridonia festeggia

0

CORRIDONIA

2

: Finori, Amici, Di Sante, Misin, Carafa (42’ st Sarr), Squarcia, Fuglini (33’ st Forò), Capiato, Gibellieri (50’ st Faini), Santori (36’ st Gabaldi), Carillo (10’ st Mannozzi). All. Palladini.

CORRIDONIA: Piergiacomi, Garbuglia (16’ st Monti), Marinelli, Riccardo Del Moro, Romagnoli, Cesca (19’ st Piccinini), Mariani, Ciucci, Comero, Ruzzier, Zazzetti (29’ st Bontempo). All. Fondati.

Arbitro: Valla di Pesaro.

Reti: 50’ pt st rig. e 36’ st Ruzzier,

Note: corner: 3-4 Ammoniti: Garbuglia, Romagnoli, Carafa, Ruzzier, Del Moro R, Marinelli. Recupero: 1’+6’.

Capolavoro del Corridonia, che espugna anche Porto Sant’Elpidio e si regala un Natale al terzo posto in classifica. Primo tempo di botta e risposta tra le due formazioni. Iniziano i locali con Amici, rispondono gli ospiti con Cesca. Sul finire del primo tempo Santori salva sulla linea un tiro ravvicinato di Ruzzier. Sono le prove al vantaggio, che arriva poco dopo. Monti in contropiede entra in contatto con Finori, rigore e rosso per il portiere. Ruzzier trasforma il penalty. Nella ripresa il Corridonia si fa valere ma non riesce a mettere al sicuro il risultato fino a quando Ruzzier calcia una punizione dai 20 metri con la palla che supera la barriera e finisce in gol.