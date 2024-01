Il blitz Casette Verdini espugna Corridonia

1

CASETTE VERDINI

: Piergiacomi, Marinelli (13’st Galdenzi), Mariani, Del Moro, Romagnoli, Piccinini (37’st Bontempo), Garbuglia (30’st Borioni), Ciucci, Cornero (12’st Ogievba), Ruzzier, Zazzetti (35’st Vitali). A disp.: Mazzocca, Marcelletti, Monti, Macchiati. All.: Fondati.

CASETTE VERDINI: Grifi, Telloni, Bordi, Lami, Ciurlanti, Moschetta, Guing, Russo Vincenzo (34’st Kakuli), Ulivello, Gentilucci (43’st Malaccari), Romanski (43’st Menchi). A disp.: Ripani, Palmucci, Piermartiri, Cantarini, Mandolesi, Russo Emanuele. All. Lattanzi.

Arbitro: Ferretti di Ascoli.

Reti: 26’st Romanski, 37’st rig. Ruzzier, 48’st Malaccari.

Note: espulsi Ulivello al 15’st e Del Moro al 44’st.

Il Corridonia cade in casa al cospetto di un Casette Verdini molto cinico e bravo a sfruttare le poche opportunità avute nell’intero arco della partita. La formazione di Fondati è apparsa non nelle giornate migliori e paga a caro prezzo le non perfette condizioni fisiche degli attaccanti. Il primo tempo è molto combattuto, ma alla fine riserva poche emozioni. La partita praticamente è vissuta nel secondo tempo, quando c’è l’espulsione di Ulivello che illude il Corridonia di poter sfruttare la superiorità numerica. Ma è invece il Casette Verdini a portarsi in vantaggio al 26’ con Romanski che si incunea in area ed anticipa Piergiacomi. Il pareggio avviene su calcio di rigore e porta la firma di Ruzzier, penalty concesso per un fallo di mano commesso da un difensore. Quando tutto lascia supporre ad un giusto pareggio il neo subentrato Malaccari supera con un pallonetto il portiere locale e dà la vittoria agli ospiti.

Quintino Pieroni