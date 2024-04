Il blitz del trodica. I gol Merzoug e Titone mettono ko l’Elpidiense

Elpidiense Cascinare

0

Trodica

2

ELPIDIENSE: Pedol, Salvati, Massei (25’ st Mandorlini), Catinari (35’ st Orazi), Ciaramitaro, Cannoni (15’ st Cingolani), Sguigna, Marozzi (40’ st Rapaccini), Amadio, Cuccu, Giandomenico. All: Cannoni.

TRODICA: Marani, Ciccalè, Moriconi, Panichelli, Monserrat, Emiliozzi, Merzoug (25’ st Sejfullai), Chornopyshuk (25’ st Berrettoni), Pampano (42’ st Tartabini), Titone (42’ st Catinari), Bittolo (30’ st Romagnoli). All: Buratti.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 30′ Merzoug, 40′ st Titone.

Ritorno a Cascinare vincente per mister Roberto Buratti, che con il suo Trodica si impone contro quell’Elpidiense Cascinare che proprio lui aveva contribuito a riportare in Promozione. La gara si blocca alla mezz’ora con la rete di Merzoug. Nella ripresa l’Elpidiense Cascinare prova subito a colpire per raggiungere il pareggio, ma non riesce a scardinare la difesa del Trodica. I biancocelesti nel finale chiudono la pratica con la rete di Titone.