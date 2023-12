Il blitz esterno. La Maceratese fa la voce grossa sul campo del Monturano: doppietta di Perri

monturano

0

maceratese

2

MONTURANO: Isidori, De Carolis, Frinconi, Curzi (66’ Domi), Finucci, Paniconi, Islami (33’ Alouahan – 73’ Ezzaitouni), Loviso, Tracanna, Bracalente, Moretti (73’ Rotondo) . All. Cuccù

MACERATESE: Gagliardini, Iulitti, Luciani, Strano, Sensi, Giorgio Pagliari, Mancini (80’Chimezie), Tortelli, Perri, Minnozzi (64’ Massei), D’Ercole. All. Dino Pagliari

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Reti: 23’ e 73’ Perri

La Maceratese con una prova concreta e determinata si impone in casa del Monturano. La doppietta di Perri rilancia le ambizioni dei biancorossi, mentre lascia nei guai la compagine di Cuccù, nella quale oggi tornava il bomber Moretti. Nella prima frazione Maceratese ordinata e sempre pronta a dettare il gioco con Giorgio Pagliari e Tortelli. Dopo un paio di affondi ben fermati dalla retroguardia locale, la Maceratese al 23’ passa con un colpo di testa di Perri che, in mezzo all’area, raccoglie un ottimo assist di Tortelli, mentre al 28’ è bravo Isidori su un tiro velenoso di Minnozzi. Ad inizio ripresa il Monturano torna in campo con un piglio diverso e prende in mano il pallino del gioco, anche grazie ad un maggiore coinvolgimento di Loviso. La Maceratese non si scompone e cerca di approfittare degli spazi e al 73’ su una ripartenza, lavora benissimo palla D’Ercole sulla sinistra e mette in mezzo per Perri che, ancora di testa, da pochi passi raddoppia.