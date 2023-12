Il bomber dell’Angelana a 18 reti. La ’Scarpa d’oro’ va a super-Dario Colombi

PERUGIA – Dario Colombi ’Scarpa d’oro’ del 2023. L’attaccante dell’Angelana è il più prolifico davanti a Lorenzo Cacciamano fra Eccellenza e Promozione. Nell’anno solare Colombi ha firmato 18 reti fra campionato e playoff di Eccellenza, 9 con la maglia dell’Ellera, 9 con quella dell’Angelana. Per Cacciamano sono 21 i gol complessivi ma 15 firmati nel campionato di Promozione, con coefficiente dunque più basso rispetto all’Eccellenza, e 6 nella serie A regionale. "Parliamo comunque di un bomber con la B maiuscola, uno che fa 20 gol a campionato e li sta facendo anche in Eccellenza. Per questo non vorrei che vincesse anche la classifica cannonieri dell’Eccellenza...". Davanti, adesso, c’è Bagnato con 10 reti, subito dietro Colombi a quota 9. "E avrei anche potuto far meglio. Come Angelana invece ritengo che abbiamo fatto un gran girone d’andata, con un terzo posto in mezzo a una serie incredibile di squalifiche, alle spalle di un Acf Foligno che sta facendo un campionato straordinario". Nel dubbio Colombi la butta sempre dentro… "Speriamo di continuare. Contro il Terni Fc, ad esempio, ho sbagliato un gol facile. Il più bello del 2023? Quello contro il Sansepolcro. Doppietta che avrebbe potuto spalancarci le porte della D. Ce lo saremmo meritati come gruppo, per quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni e mezzo, e se lo sarebbe meritato anche mister Ciucarelli al quale dico grazie per avermi schierato da attaccante".