Il bomber dell’Ardor: "E ora andiamo ai playoff"

La sua media gol è di uno ogni 102 minuti. Con il sigillo di domenica contro il Casteggio Francesco Giangaspero è il capocannoniere solitario del girone A di Eccellenza. Con le sue prodezze sta trainando l’Ardor Lazzate verso i playoff. Mancano però ancora tre turni e visto l’equilibrio che c’è nei quartieri alti bisogna spingere fino alla fine. Ma intanto lui si gode il ruolo di bomber.

Ma la stagione non era cominciata col piede giusto, vero? "Ho fatto tutta la preparazione estiva, stavo bene, gioco la prima gara di Coppa Italia e dopo 12 minuti sento una fitta. Stiramento. Ero carico, motivato e questo infortunio mi taglia in tutti i sensi le gambe. Rientro alla quarta di campionato, poi di nuovo Coppa Italia con la Bedizzolese, nuovo ko, questa volta elongazione. E salto altri 20 giorni. Poi per fortuna è andata liscia…".

Gran girone di ritorno il suo… "Marzo è stato il mese top, ho segnato 9 gol in sette partite. Speravo non finisse mai, che durasse 60 giorni!".

È stato un campionato apertissimo fino a un mese fa. Lo scatto dell’Oltrepò ha messo in fila tutti. È giusta la posizione attuale dell’Ardor?

"Premessa. Torno a fare il girone A dopo dieci anni di assenza e l’ho ritrovato molto più competitivo rispetto a quando lo feci col Verbano. Ha vinto chi ha sbagliato di meno. E la squadra più quadrata. Noi? Perso troppi punti contro le squadre della parte bassa della classifica. Troppi pareggi…".

Ora Vergiatese, Solbiatese e Pavia. Cosa ne pensa?

"Dobbiamo interpretarle come se fossero già delle finali playoff a eliminazione diretta. Se vinciamo a Vergiate acquisiremmo la certezza dei playoff, le due restanti per arrivare più in alto possibile. Per una squadra come la nostra che in casa ha un super ruolino di marcia, avere il vantaggio del fattore campo sarebbe tanta roba…".