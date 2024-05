Il Brugnato trionfa nei play-off. Decide il gol di Gavini, Marola ko

Marolacquasanta

0

Brugnato

1

MAROLACQUASANTA: Biagioni, Guano (64’ Parra), Chiappini, Rossi, Tregrosso (78’ Ciccarello - 87’ Eminente), Tartarini, Castellanotti, Quattromani, Castro, Garibotti (70’ Piastra), Porqueddu. All. Pedretti.

BRUGNATO: Bleve, Ferrari M., Terribile, Pellistri, Del Vigo, Quaranta, Baccelli (89’ Polani), Cidale, Di Martino (80’ Toso), Gavini, Lufrano. All. Lunghi.

Arbitro: Di Maria di Chiavari (assistenti Maggi e Spinetta della Spezia).

Marcatore: 57’ Gavini.

LA SPEZIA – Un gol del suo uomo migliore Gavini consente al Brugnato di battere 1-0 al ‘Tanca’ il Marolacquasanta e di aggiudicarsi i play-off del girone E di Prima categoria. Team di Valter Lunghi che si qualifica così per la fase finale con le vincenti degli altri quattro gironi nell’ordine Argentina, Savona, Superba e Panchina Chiavari. Le suddette cinque squadre si affronteranno in un mini campionato con gare di sola andata al termine del quale le prime due classificate dovrebbero salire in Promozione. In settimana la Figc regionale farà conoscere il calendario. La partita di ieri, davanti ad una buona cornice di pubblico, è stata molto combattuta ed equilibrata. giocata sotto il sole ed a una temperatura estiva.

Decide al 57’ Gavini che insacca da due passi su preciso cross di Cidale. In precedenza al 12’ tiro di Garibotti respinto da Bleve e sulla ribattuta Castellanotti calcia alto. Al 22’ Porqueddu si libera bene ma dal limite calcia alto. Al 28’ Di Martino manca la deviazione vincente, da sottomisura, su bel cross di Baccelli. Al 33’ Gavini smarca Baccelli il cui diagonale è respinto da Biagioni. Al 38’ Castro, servito da Porqueddu, spreca un’occasione sbagliando il controllo a centro area. Al 59’ i marolini reclamano il rigore per una trattenuta in area di Baccelli su Guano ma l’arbitro fa proseguire. Al 63’ Biagioni salva sul solitario Baccelli abilmente servito da Gavini.

Al 74’ Bleve è bravo su punizione di Quattromani. All’86’ il neoentrato Parra in una mischia in area va via in scioltezza a due avversari e tira a botta sicura ma Bleve salva il risultato riuscendo a respingere.

P.G.